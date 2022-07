Wie in den Ferien

„Wann darf ich endlich wieder ins Office?!“ So in der Art würde man glauben, dass die Mitarbeiter eines Archäologie-Büros in Manaus schon in den ersten Tagen ihrer Ferien denken. Gut, die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaats Amazonas ist per se ein sehr spezieller Ort zum Leben. Umgeben von Naturschönheiten dient sie Reisenden als Ausgangspunkt für Expeditionen in den Regenwald.

Manaus – Treffen der Wasser

Bekannt ist Manaus auch für das „Encontro das Aguas“ (Treffen der Wasser). Denn in unmittelbarer Nähe begegnen sich der Amazonas und der ebenfalls riesige Rio Negro. Das Besondere daran: Die Flüsse vermischen sich aufgrund unterschiedlicher Wasserfaktoren anfangs gar nicht, sondern fließen in unterschiedlichen Farben (schlammfarben und schwarz) einige Kilometer nebeneinanderher.