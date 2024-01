Wie im Märchen

Das globale FabLab-Netzwerk ist ein kreatives Projekt, das verschiedene Kulturen verbindet und zur Zusammenarbeit und Co-Kreation anregt. Es dient dem Austausch von Handwerker:innen, Künstler:innen und Kreativen. Man soll aus den Fehlern und Erfolgen der anderen lernen, um so Innovation zu fördern und Bewährtes adaptieren zu können.

Dieses innovative Konzept ist auch das Ziel des FabLab von Roth Architecture in Tulum, Mexiko. Genauer: Im Dschungel auf der mexikanischen Halbinsel Yukatán. Originelle, umweltfreundliche Lösungen für die Bedürfnisse des täglichen Lebens sollen hier entwickelt werden. "Wir wollen handwerkliches Können in ein digitales Zeitalter bringen", so das Studio.