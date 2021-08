„Wie eine dekorative Laterne”

Die DNA des existierenden Museums, seine biografische Qualität in den Anbau hinein zu bringen – dies war nur eines der Ziele, die sich das Citizens Design Bureau gesetzt hat.

Neues, städtisches „Wohnzimmer”

Ein Museumsbau lebt ja nicht nur im Inneren. Das Außen erzählt immer auch Geschichte. Und so hat das Citizens Design Bureau (CDB) mit viel Feingefühl den modernen Erweiterungsbau entworfen und integriert. Er schließt unmittelbar an die denkmalgeschützte Synagoge aus dem 19. Jahrhundert an. Damit verdoppelt sich die Grundfläche des Museums, freut sich Max Dunbar, Geschäftsführer des Jüdischen Museums Manchester.