Wie aus Fels gehauen

Das Gebäude besteht aus 200 Wohnungen, sieben Stockwerken mit Büros, einer dreistöckigen Tiefgarage mit 375 Stellplätzen und verschiedenen Einzelhandels- und Kultureinrichtungen. Vom Straßenniveau aus führt ein Fußgängerweg entlang von Einzelhandelsgeschäften, Terrassen und Dachgärten hinauf zum zentralen Talbereich, der sich über die vierte und fünfte Ebene erstreckt und den zentralen Turm umgibt.

Mann mit grünem Daumen

All das unterstützt die Valley-Assoziation, die sich in den kommenden Jahren – die Eröffnung ist für heuer geplant – jedenfalls intensiviert. Schließlich ist mit Landschaftsarchitekt Piet Oudolf ein wahrer Großmeister mit der Bepflanzung des gesamten Valleys betraut.

Das Valley soll immer grün werden

Er habe sich auf ein ganzjähriges grünes Erscheinungsbild konzentriert, heißt es. Konkret gehe es Oudolf darum, die ständig variierenden „Gesichter der einzelnen Gipfel von Glaswänden zu felsigeren Oberflächen, die aus steinverkleideten Terrassen, Erkern und Balkonen bestehen“, bestmöglich zu kaschieren.

An den zerklüfteten Rändern des Gebäudes befindet sich also in Zukunft eine besonders „grüne Schicht“, in der 13.000 Pflanzen, Bäume und Sträucher gepflanzt wurden. Automatische Bewässerungssysteme und ein Team von Gärtnern werden ihr ganzes Know-how dem Wachstum dieser künstlichen Naturlandschaft angedeihen lassen.