Wie auf dem Land und doch in Köln

Die Abbrucharbeiten vor Ort sind bereits abgeschlossen. Mit dem Bau von „Ehre und Liebig“ soll im Frühjahr 2023 begonnen werden. Als Zeitrahmen für die voraussichtliche Fertigstellung wird 2025 genannt.

„Wohlfühl-Dorf“ in der Großstadt

Lebenswerter, grüner Wohnraum in urbanem Umfeld ist begehrt und „Natur-Feeling“ zusehends gefragt. Dass derlei auch für weniger einkommensstarke Menschen erschwinglich sein muss, ist unbestritten. Nicht umsonst stoßen etwa mit „Jernbanebyen“ in Kopenhagen, „Ascension Paysagère“ in Rennes oder „Downsview“ in Toronto entsprechende Projekte auf größtes Interesse.

Dasbisher vor allem von großflächigen gewerblichen Bauten geprägteAreal zwischenNippes und Ehrenfeld ist bestens geeignet, in Köln ein zukunftsorientiertes Exempel zu errichten. Mit einem vielfältigen Konzept, das ein veritables „Wohlfühl-Dorf“ in die deutsche Millionenstadt setzt.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: BPD / HH Vision