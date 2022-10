Wie am indischen Hof

Die Auszeichnungsliste des Büros ist lang. So wurde es von der führenden Architektur-Plattform Archdaily in die Liste der besten Architekten weltweit aufgenommen. Außerdem hat das Büro 150 internationale und 80 nationale Auszeichnungen gewonnen, darunter das „World Architecture Festival's Best Housing Object of the Year 2018“ in Amsterdam und das „World's Best Residential Building“ bei den LEAF Awards in London.

Geschwisterliche Ergänzung

Für Sanjay Puri ist dabei stets wichtig, dass er sämtlich Projekte sowohl kontextabhängig als auch zukunftstauglich gestaltet: „Jeder Entwurf berücksichtigt die klimatischen Gegebenheiten und integriert die Nachhaltigkeit auf kohärente Weise. Diese Ideologie spiegelt sich in der umfangreichen Arbeit wider, die das Büro in den drei Jahrzehnten seit seiner Gründung geleistet hat.“