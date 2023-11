Widerstand & Wiederaufbau

Modulare Pavillons

Als Veranstaltungsort hatte man sich auf das nordwestlich von Odessa gelegene Khadzhibey-Mündungsdelta am schwarzen Meer geeinigt, das durch seine Nähe zum Hafen und der Stadt gut an die städtische Infrastruktur angebunden ist. Das Eventgelände umfasste laut Plan fünf Hauptelemente, die durch eine große Allee verbunden sind. Entlang dieser erstrecken sich im Entwurf auf der dem Schwarzen Meer zugewandten Seite ein bis zum Wasser reichender Ökopark. Auf der anderen Seite, in Richtung Stadt, befinden sich die Ausstellungspavillons der teilnehmenden Nationen.An beiden Enden der Hauptallee sind Hotels sowie Info- und Servicestationen für Besucherinnen und Besucher platziert.

Hauptbestandteil des Masterplans von Zaha Hadid Architects war der individuelle Aufbau der Ausstellungspavillons. Bei diesem sollten die Teilnehmerländer nämlich mitentscheiden können. Als Appell zur Solidarität, aber auch, um jedem Land so viel kreative Freiheit wie möglich bei der Gestaltung der Pavillons zu gewähren, wollte man die Nationen der Expo 2030 aus einer Reihe fertiger Teile beziehungsweise Module wählen lassen. Außerdem wollte man damit die jeweilige Eigeninterpretation des Mottos sicherstellen. Dazu wurde ein digitales Gestaltungstool vorgestellt, das die Teilnehmer bei Design, Materialauswahl und Umsetzung unterstützen sollte.