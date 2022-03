Wer im Glashaus sitzt ... hat es gut

Im Herbst 2020 übernahm seine Tochter die Chefhaube. Das alte Herrenhaus im Rosengarten wurde in ein Restaurant plus Hotel umgewandelt. Das kreuzförmige Gebäude steht auf einem Sockel und verfügt über drei Nebengebäude aus späterer Zeit. Nun sind am Waldrand insgesamt vier Chalets der Spitzenklasse geplant.

Herrenhaus im Rosengarten bekommt Zuwachs

Zwei dieser Chalets sind nach einem Entwurf des Studios Laboratoire bereits fertig. Seitdem ragen zwei Schrägdächer im Waldgrün hervor. Ein Pfad vom Herrenhaus von La Roseraie zum ehemaligen römischen Lager führt direkt an den Hütten vorbei. Diese sind durch die Bäume von der Umgebung abgeschirmt.