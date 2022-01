Wer fasst zusammen?

Michael Schramm hat auf seiner umfangreichen To-do-Liste aber noch einen Punkt vermerkt, der ihm persönlich sehr am Herzen liegt: „Wir verbringen irrsinnig viel Zeit in Meetings. Kein Mensch kann sich erinnern, was er vor drei Monaten oder zwei Jahren genau besprochen hat.“

Gesammeltes Wissen

Und hier setzt seine Vision vom „Wissensbaum“ an: „Es geht um die Verknüpfung aller Informationen, die man in einem Unternehmen zur Verfügung hat. Wenn unsere Software in einem Meeting ein Thema erkennt, das in einer anderen Gruppe von Teilnehmern schon einmal besprochen wurde, kann es in Echtzeit einen Hinweis geben: ‚Redet doch mal mit XY, die haben sich dazu auch schon Gedanken gemacht‘.“

Gesammeltes Unternehmenswissen könne einerseits helfen, unnötige Fehler ein weiteres Mal zu vermeiden. Andererseits würde es Neueinsteigern – nicht zuletzt auf Management-Ebene – auch erleichtern, die Grundlagen von Strategien und längerfristigen Plänen besser nachvollziehen zu können: „Letztendlich geht es um Wissensvermittlung.“ Und das wäre schon ziemlich klug.

Text: Hannes Kropik Fotos: Oliver Magda