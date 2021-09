Wenn Grenzen verschwimmen

Dazu später. Kommen wir zurück zum Motiv, ein derartig groß dimensioniertes Museum der Agrikultur zu widmen. Tatsächlich hat sich der Nanfan-Bezirk von Sanya in den vergangenen Jahren zu einem Zentrum wissenschaftlicher Forschung im Bereich der tropischen Landwirtschaft entwickelt. Sagen die Bauherren.

Fragen und Lösungen

Die örtliche Regierung investiert intensiv in die Erforschung von Umweltveränderungen. Versucht Lösungen für Land- und Wasserknappheit zu finden. Und Fragen der Nahrungsmittelproduktion zu beantworten. Außerdem steigt in Chinas Mittelschicht der Wunsch, sich stärker der Natur und den ländlichen Gebieten zuzuwenden. Zurück zum Ursprung. So könnte man den Trend, den man in dieser Region verzeichnet, in drei Worten beschreiben.

Sanya Farm Lab sucht Antworten

Genau darauf reagiert man nun mit dem Sanya Farm Lab. Und das auf eine Art und Weise, die das Wort Museum wohl nicht wirklich beschreibt. Auch wenn es dafür zumindest in den Übersetzungen herhalten muss.

Vielmehr bestand die Aufgabe für das Architekten-Team darin, ein Areal zu schaffen, das Hightech-Ausstellungen über Themen wie landwirtschaftliche Robotik und vertikale Indoor-Landwirtschaft genauso ermöglicht. Stichworte wie Farm-to-Table-Erfahrungen fallen. Sprich: hier soll den Besuchern nicht nur gezeigt werden, wie das Essen auf den Teller kommt. Sie sollen vor Ort erleben können, wie das passiert. Nach dem Motto: Wer das Zentrum betritt, wird selbst zum Farmer. Der Gast verspeist am Ende die Früchte seiner eigenen Saat.