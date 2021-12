Wenn die Welt zur Pyramide wird

Obwohl wir bis heute nicht wirklich wissen, welchen Hintergrund Pyramiden für ihre Erbauer hatten, eines ist ungebrochen: deren Faszination. Während jedoch die alten Ägypter, die Maya oder Inka die ungewöhnlichen Bauten vorwiegend als Grabstätten verstanden, wird die Form der Pyramide heute eher als Landmark genutzt. Der wohl berühmteste moderne derartige Bau steht im Herzen von Paris. Der spektakuläre Eingang des Louvre fungiert hier als Tor zur Kunst.

McNeal 020: Verkehrte Welt

Ein gewisses Kunstverständnis muss man wohl auch aufbringen, wenn man den überraschenden Pyramidenbau von Architekten David Telerman verstehen möchten. Denn auf den ersten Blick ergibt sein „McNeal 020“-Projekt nicht wirklich viel Sinn. Gemeinsam mit einem in Frankreich ansässigen privaten Bauherrn hat er eine Pyramide auf den Kopf gestellt, um sie in der Erde zu versenken. Und zwar inmitten einer kargen Landschaft im Südosten des US-Bundesstaats Arizona nahe der mexikanischen Grenze, in McNeal.

Nichts als weite Wüste

Der Zweihundert-Seelen-Ort an der Route 191 ist geprägt vom kargen, rötlichen Boden der Chihuahua-Wüste und umgeben von mehreren am Horizont liegenden Hügelketten. Die Sonne brennt den ganzen Tag herab und nur wenige Touristen verirren sich in diese Ecke, wenn dann nur sehr unabsichtlich.