Wenn die Finanz ein Ding dreht

Die Bevölkerung von Baku wächst rasant. Seit Beginn des Jahrhunderts hat sich die Anzahl der in der aserbaidschanischen Hauptstadt lebenden Menschen um rund 800.000 erhöht. Zum Vergleich: In Berlin gab es im gleichen Zeitraum gerade einmal den halben Zuwachs.

Das daraus resultierende Wachstum der urbanen Aktivität festigte Bakus Status als soziales, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum am Kaspischen Meer. In der Metropole wurden in den letzten Jahren zahlreiche Hochhäuser errichtet, es entstanden lebendige Kulturzentren. In Baku wuchs zudem eine ausgewogene, aber doch futuristisch anmutende architektonische Komposition.