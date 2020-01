Wellness in der weiten Wüste

Vielmehr war Ashmore von jenem Tag an wild entschlossen, in die zukünftige Luxus-Herberge eben jene alten Gebäudereste so gut wie möglich zu integrieren. „Viele Leute hätten sie freilich einfach dem Erdboden gleichgemacht“, erinnert er sich. Für ihn jedoch bot dieser Ort genau jene Basis, die er für sein persönliches Konzept der „Al Faya Lodge“ benötigte: „Diese Elemente ermöglichten überhaupt erst dieses Gefühl, das die Lodge heute vermittelt“, sagt er. Und weiter: „Das Gefühl, die Wüste betreten zu haben.“

Neue Wege in der Wüste

Wie er diesen Satz nun genau meint, kann man vermutlich nur verstehen, wenn man sich selbst ein Bild gemacht hat. Was aber Fakt ist: Seine Herangehensweise ist gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten ungewöhnlich. Das betont auch Khawla Al Hashimi vom Unternehmen „Shurooqs Hotels“, der Auftraggeber-Firma des Projekts. „Hier in den Emiraten ist man es gewohnt, alles gleich abzureißen und dann wieder Neues zu bauen“, sagt sie.Al Faya Lodge hingegen soll als Vorbild für andere ähnliche Vorhaben dienen. Hierbei soll nicht nur demonstriert werden, dass man alte Substanzen wiederverwenden kann, sondern, dass dies auch zum Vorteil gereicht. Sofern man es eben richtig macht, wie Al Hashimi betont: „Dann kann man einem Projekt durch das, was es einmal war, echte Tiefe verleihen. Das Neue mit dem Alten bereichern.“