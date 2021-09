Wein, Design & Spa vereint

Von Wohnhäusern über Museen bis hin zu Konzertsälen und Büros

Zu seinen wichtigsten Projekten zählen Museen wie das „Museum of Ocean and Surf” in Biarritz, das „Kiasma Modern Art Museum” in Helsinki oder das „Modern MOMA” in Shanghai, Kunstschulen und Galerien wie die „Glassell School of Art” und die „Daeyang Gallery and House” oder Sportplätze wie das „Campbell Sports Center”.

Er ist aber auch bekannt für extravagante Wohnhäuser wie das „Ex of in house” oder das Ensemble „Void Space Housing” und das Studentenwohnheim „Simmons Hall” am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Auch Büros sind im Steven Holl-Portfolio zu finden, etwa die Sarphatistraat Offices in Amsterdam.

Aktuell in Bau ist eine spektakuläre Konzerthalle in Ostrau.

