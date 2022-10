Was lange währt, ist endlich gut

Das Projekt habe das Team vor viele essenzielle Fragen gestellt, resümiert Per Ebbe Hansson: „Wir mussten uns auf die Suche nach den kleinen Details der Konstruktion machen und versuchen herauszufinden, was der eigentliche Plan war: Welche Bedeutung hatten diese Entscheidungen? Was wollte man mit diesem Raum vor all den Jahren erreichen?“ Die Arbeiten an Uppsalas Rathaus betrachtet der Architekt nachträglich als „Entdeckungsreise, bei der ich die Vergangenheit auf unerwartete Art enträtselte“.

Japanische Kunst für Uppsalas Rathaus

Zudem erwuchs auf dieser „Reise“ eine außergewöhnliche Idee. Denn auf der Suche nach der besten Möglichkeit, das alte Gebäude mit Neuem zu verbinden, ließ sich das Henning Larsen Team vom japanischen Kintsugi inspirieren. Dabei handelt es sich um die Kunst des Reparierens von Keramik mit Gold.