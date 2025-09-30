Warum man jetzt Immo-Investments tätigen sollte

In Anbetracht der Marktsituation: Wie ist es der UBM möglich, in derart turbulenten Zeiten eine Anleihe auf den Markt zu bringen?

Thomas G. Winkler: Wir waren schon im Juni 2023 die Einzigen in unserer Branche, die noch erfolgreich einen Green Bond platzieren konnten – der übrigens bis heute über Ausgabekurs notiert. Gleiches gilt auch für unseren Bond aus dem vergangenen Jahr. Die UBM hat sich einen Ruf als verlässlicher Emittent aufgebaut, und unsere aktuellen Wohnungsverkaufszahlen werden als Beleg für eine bereits vollzogene Trendwende am Immobilienmarkt gewertet.

Tatsächlich ist die UBM dafür bekannt, regelmäßig auch Kleinanlegern Optionen zu bieten. Aber: Warum soll ich mich nun für diese Anleihe entscheiden? Was habe ich davon und ab welcher Summe?

Thomas G. Winkler: Auch dieses Mal wendet sich die UBM mit einer Stückelung von € 500 auch an Privatanleger. Für uns sind sie eine sehr treue Anlegerklasse. Warum sollten wir Privatanleger – angesichts inzwischen wieder fallender Zinsen – ausgerechnet jetzt ausschließen? Das wäre extrem undankbar. Außerdem sind wir mittlerweile einer der wenigen, die ein Retailpublikum mit einer Stückelung von € 500 adressieren. Das liegt daran, dass wir uns sehr akribisch eine loyale Investorenbasis aufgebaut haben und diese konsequent weiter ausbauen wollen. Denn: Wer wäre bitte ein besserer Anleihenzeichner als ein zufriedener Wohnungsbesitzer – und umgekehrt?