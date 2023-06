Walmart baut den größten Massivholz-Campus der USA

Massiv beeinflusst wurde die Entscheidung Walmarts, den neuen Unternehmenssitz weitgehend in Massivholzbauweise zu errichten, von der University of Arkansas. Walmart-Boss McMillon hat selbst dort studiert.

Wald-Supermacht als Vorbild

Peter MacKeith, Dekan an der Fay Jones School of Architecture and Design, einer Fakultät der Universität of Arkansas, gilt als einer der größten Fürsprecher und Förderer des Holzbaus in den USA. Und auch als einer der führenden Experten auf diesem Gebiet. MacKeith hatte vor seiner Berufung an die Fay Jones School im Jahr 2014 lange in Finnland gelebt und gearbeitet, sich in der "Wald-Supermacht" - so bezeichnet sich Finnland selbst - seine Expertise rund um den Holzbau angeeignet. Seither forciert er Lehr- und Ausbildungsprogramme in Architektur und Baudesign mit einem Schwerpunkt auf Massivholz.

Arkansas mit seinen riesigen Waldflächen so etwas wie das Finnland der USA, meint der Professor. Diesen Reichtum an Wald und Holz gelte es sinnvoll zu nutzen und zu schützen.

Walmart will seinen neuen Unternehmens-Sitz bereits 2024 eröffnen. Nach nur vier Jahren Bauzeit.

Text: Albert Sachs Fotos: Walmart