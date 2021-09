Wahrzeichen unserer Zeit

Einziges Problem bei der ganzen Sache: Aus dem Wettbewerb ist bis dato kein Sieger hervorgegangen. Vielmehr entschied sich die Jury dafür, auf die Verleihung eines "ersten Preises" zu verzichten. Stattdessen zeichnete sie sowohl Snøhetta als auch ein Konzept von Architekten Sou Fujimoto aus.

Wann wird was gebaut?

Welches Konzept nun gebaut wird, steht noch in den Sternen. Aber wenn man sich die jüngste Vergangenheit von Shenzhen ansieht, darf man getrost hoffen, dass beide Projekte realisiert werden. Schließlich gibt es gefühlt aktuell keine andere Stadt auf unserem Planeten, in der so viele spektakuläre Projekte gleichzeitig realisiert werden wie in dieser. Und da darf ein waschechtes Wahrzeichen wahrlich nicht fehlen.

Text: Johannes Stühlinger Bilder: Snøhetta