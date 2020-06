Waagrechtes Wagnis

Welche ist die größte Stadt?

Kurzer Exkurs: Während nämlich Tokio mit über 38 Millionen Menschen die Rangliste in Bezug auf die Einwohnerzahl anführt, hat Chongqing im Ranking der flächenmäßig größten Städte die Nase vorn. Um das in westliche Relationen zu rücken: Tokio hat etwas mehr Einwohner als Kanada. Und Chongqing ist ziemlich genau so groß wie ganz Österreich.

Allein, in Sachen Bekanntheitsgrad spiegelt sich dieses Kräfteverhältnis eben nicht wider. Das soll sich nun endlich ändern. Eben dieser Megabau soll dabei helfen. Kein Wunder also, dass wir aus unserer Perspektive dessen Dimensionen nur sehr schwer fassen können. Aber versuchen wir es einfach einmal.

Acht senkrecht, eins waagrecht

Unter dem Namen „Raffles City“ wurde in den vergangenen acht Jahren ein zusammenhängender Komplex aus acht Wolkenkratzern errichtet. Sechs davon sind zudem durch eine gigantische gläserne Brücke miteinander verbunden. Diese liegt gewissermaßen auf vier 250 Meter hohen Wolkenkratzern, trägt den Namen „The Crystal“, ist mit einer Länge von 300 Metern in etwa so groß wie der Eiffelturm hoch – und gilt als der erste und naturgemäß größte waagrechte Wolkenkratzer der Welt.

Gigantisches Herzstück

Vor allem ist die Brücke das spektakuläre Herzstück dieses Stadtentwicklungs-Projekts, das auf einem historischen Areal gen Himmel ragt. Aber dazu später. Werfen wir erst einen detaillierten Blick auf diese gigantische Schwebe-Konstruktion.

Das Heben der drei mittleren Stahlsegmente des Kristalls – jedes bis zu 1.100 Tonnen schwer – auf die vorgesehene Höhe von 250 Metern war eine Weltneuheit.

Die Architekten von "The Crystal"