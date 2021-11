Vorsicht, Blaulicht bedeutet Stress!

Die höhere Energie der vergleichsweise kürzen Wellenlängen wirkt sich auf die Stoffwechselvorgänge in den Zellen der Netzhaut aus. Speziell blaues Licht im Frequenzbereich von 400 bis 455 Nanometer kann zu Schäden an der Netzhaut führen, wenn wir ihm zu lange ausgeliefert sind. Allerdings hat die Wissenschaft noch keine validen Zahlen, welche Lichtquellen und welche Dosis an blauem Licht tatsächlich ein signifikantes Gesundheitsrisiko darstellen.

Digitale Displays fördern Sehstress

Natürliches blaues Licht ist ein wesentlicher Teil von Sonnenlicht . Es ist für ein normales, kontrastreiches Sehen und Erkennen von Farben unabdingbar. Digitale Displays strahlen aber eine überproportional hohe Menge an blauem Licht aus. Die Folgen fasst die Wissenschaft in jüngster Vergangenheit unter dem Begriff „Computer Vision Syndrome“ oder auch „Digital Eye Strain“, zu deutsch „Sehstress“, zusammen.