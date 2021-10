Von Hand gemachte “Grad-Wanderung”

Ein Unterfangen, das schlussendlich die Architekten von GilBartolome trotz aller Widrigkeiten reizte. Das Team erinnert sich: „Die Aufgabe bestand darin, das Haus in die herrliche Landschaft, die es umgibt, zu integrieren. Dabei sollten die Wohnräume auf das Meer ausgerichtet werden.“ Und sie erwähnen in ihrer Rückschau einen weiteren Aspekt, der die Angelegenheit zusätzlich erschweren sollte: „Es ging zudem darum, mit einem äußerst knappen Budget und sowohl ehrgeizigen Ideen des Bauherrn zu arbeiten.“

Sonderpreis für Effizienz

Für das, was infolge gelang, dürfen sich die Architekten jedenfalls einen Sonderpreis für effiziente Problemlösung auf die Fahnen heften: Sie nutzten die wirtschaftliche Situation des Landes, um einerseits die Region zu unterstützen und gleichzeitig Kosten zu sparen. Außerdem verstanden sie den steilen Hügel so einzusetzen, dass er das Haus, solange es steht, von jeglichen Heiz- oder Kühlkosten befreit. Aber alles der Reihe nach.

Die Form des Hauses und das einzigartige Metalldach erzeugen eine kalkulierte ästhetische Doppeldeutigkeit zwischen dem Natürlichen und dem Künstlichen. Die Architekten von House on the Cliff

Als erstes musste naturgemäß die Sache mit der Schräglage des Baugrunds gelöst werden. Dazu nahmen die Architekten nicht nur genaue Vermessungen der Oberfläche vor. Sie analysierten zusätzlich die Substanz des Baulandes, die Erd- und Steinschichten. Das Ergebnis: Der Boden würde ab einer gewissen Tiefe das ganze Jahr über konstant seine Temperatur halten. Diese Erkenntnis führte direkt zur Lösung dieses ersten Problems: Die Fundamente des Hauses wurden so tief in den Hang gegraben, dass das Objekt schlussendlich vollständig in diesem versinken sollte. So war es möglich, die zwei Etagen des Hauses terrassenförmig anzulegen.

House on the Cliff als Energiewunder

Zusätzlich aber konnte so der Energieverbrauch von House on the Cliff maximal minimiert werden! Die konstante Temperatur des Bodens von 19,5 ºC wurde direkt zum Vorteil genutzt. Und zwar so: Zwischen dem Innenraum und den Stützmauern befindet sich ein 40 cm breiter Luftraum, der dazu dient, die Menge an Luft mit einer Temperatur von 19,5 ºC zu regulieren, die in das Haus gelangt.

In dieser, das Haus ummantelnden Kammer, wird also stets Luft in genau dieser Temperatur gebunkert. Je nach Außentemperatur sorgt dann ein vollautomatisiertes System dafür, genau jene Menge dieser kühlen Luft in den Innenraum zu lassen, der benötigt wird, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten.