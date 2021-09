Von der Kunst, eine Stadt zu erschaffen

Wenn es nach dem US-Milliardär Marc Lore geht, werden schon bald fünf Millionen Menschen in einer neuen Stadt namens Telosa wohnen, die beweist, dass man nachhaltig leben kann. Und, dass Eigentum wenig Rolle spielt. Das finden viele gut. Einige nicht.

Vielleicht ist es tatsächlich so, dass Menschen mit richtig viel Geld glauben, zu wissen, wie die Welt besser wäre. Manche versuchen dies auch in die Tat umzusetzen. Denken wir nur kurz an Elon Musk mit seiner Elektroauto-Vision Tesla. Oder an Richard Branson, der mit dem Hyperloop ebenso revolutionäre Transportideen verfolgt.

Telosa als Beispiel für die perfekte Stadt

US-Milliardär Marc Lore jedoch denkt nicht daran, die Welt direkt zu verändern. Vielmehr möchte er mit einem Beispiel beweisen, was denn alles möglich ist. Und so langfristig ein globales Umdenken erzeugen. Auf den Punkt gebracht: Der Mann will 500 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, um in der amerikanischen Wüste eine künstliche Stadt namens Telosa hochzuziehen. Hier soll das Zusammenleben neu definiert werden. Und zwar aus gesellschaftlicher und aus nachhaltiger Sicht.