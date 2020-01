Von-der-Kohle-zur-Kunst

Strukturwandel ist das große Stichwort in dem von Bergbau geprägten „Ruhrpott“. Die industrielle Kohleförderung entlang der Ruhr war von 1820 an gut 160 Jahre lang eine Kraftquelle des Fortschritts; im Revier wurde Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Und im Fall der Zeche Zollverein in Essen auch Architekturgeschichte. Dass gerade „auf Zollverein“, wie die Bergleute sagen, inzwischen die Rohstoffe der Zukunft gefördert werden, macht also doppelt Sinn.

Ein Ort der Superlative

„Schönste Zeche Deutschlands“, „Wunderwerk der Technik“, „Kathedrale der Industriekultur“ – so enthusiastisch wird das Werk der jungen Architekten Fritz Schupp (1896–1974) und Martin Kremmer (1894–1945) seit seiner Eröffnung immer wieder gefeiert. Die beiden im Industriebau erfahrenen Architekten stellen sich in der Tat einer besonderen Herausforderung. Von ihnen wird nicht weniger als die erste komplett durchrationalisierte Schachtanlage erwartet. Der von ihnen selbst schon im Jahr 1929 formulierte Anspruch geht sogar noch weiter: „Wir müssen erkennen, dass die Industrie ... ein Symbol der Arbeit, ein Denkmal der Stadt ist, das jeder Bürger mit wenigstens ebenso großem Stolz dem Fremden zeigen soll, wie seine öffentlichen Gebäude.“

Und die Meister halten Wort. Am 1. Februar 1932 beginnt die Förderung auf Zollverein Schacht XII, der damals größten Steinkohleförderanlage der Welt. Schacht XII gilt unter Experten als technisches Meisterwerk. Mit einer täglichen Fördermenge von 12.000 Nettotonnen reiner Steinkohle wird hier die drei- bis vierfache Menge einer durchschnittlichen Ruhrgebietszeche erzielt.