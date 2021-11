Vom Weingeist beseelt

Es sind die jeweiligen Gegebenheiten, die Peter Pichler faszinieren. Egal, ob er in Abu Dhabi eine Luxusvilla für einen reichen Scheich und dessen Familie baut, in Kitzbühel exklusive Baumhäuser oder in Südtirol ein schmuckes Weingut. „Für uns ist es extrem wichtig, den Ort zu verstehen, an dem das jeweilige Objekt errichtet wird“, sagt der einstige Schüler von Zaha Hadid im Interview mit dem ubm magazin.

Heimspiel für Peter Pichler

„Allerdings“, so räumt er ein, „ist es für mich natürlich einfacher, die Welt in Österreich oder Italien zu verstehen, weil ich selbst aus Südtirol komme.“ Aber, so ist sich Pichler sicher, nur wenn man sich selbst ein Bild von der Welt in der gebaut wird gemacht hat, kann man ein Objekt auch in die jeweilige integrieren. Sonst würde es garantiert als Fremdkörper wahrgenommen werden, so der 38-Jährige.