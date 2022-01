Vom Heizwerk zum Co-Working Center

Schon der historische Bau selbst hatte Architekturliebhabern viel zu bieten. Denn so simpel das Heizwerk Jurkovič auch aufs Erste wirken mag: Es fasziniert mit vielen architektonischen Elementen, wie etwa Jugendstil, Modernismus und Funktionalismus. Deshalb wurde die Renovierung besonders achtsam vorgenommen. So, dass die ursprünglichen Teile sichtbar und Dušan Jurkovičs Handschrift so weit wie möglich erhalten blieben.

Co-Working vom Feinsten

Die Entwickler wollten einen inspirierenden, vielfältigen Arbeitsbereich schaffen. Einen, der verschiedene Nutzergruppen im außergewöhnlichen Rahmen des nationalen Kulturdenkmals zusammenführt.Und zwar von Firmen und Start-ups bis zu Freiberuflern.