Volltreffer für Sport und Stadt

China rüstet auf – was seine Sportstätten betrifft. Während allerdings die Errichtung des größten Fußballstadions der Welt in Guangzhou aufgrund der Insolvenz der Baufirma zumindest vorübergehend gestoppt wurde, geht ein anderes Projekt in die konkrete Planungsphase.

Es lebe der Sport

Zaha Hadid Architects (ZHA) hat den Wettbewerb für die Gestaltung des Hangzhou International Sports Centre im Südosten Chinas gewonnen, das von Profis ebenso genutzt werden kann wie von Amateursportlerinnen und -sportlern. Neben einem neuen Fußballstadion mit 60.000 Sitzplätzen inklusive dazugehörigen Trainingsplätzen umfasst das Design auch eine Indoor-Arena mit einer Kapazität für 19.000 Personen sowie ein Wassersportzentrum.