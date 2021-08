Volle Steuerkraft voraus

Ebenfalls in die Kategorie „Außergewöhnlich“ fällt das Projekt „The Circle” am Flughafen Zürich. Dieser 180.000-Quadratmeter-Gigant beherbergt neben Hotels, Restaurants, Shops auch zahlreiche Büros wie jenes der Inventx AG. Diese Finanz- und Versicherungs-IT-Spezialistin nahm das volle Loxone-Programm: Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Lüftung, Multimedia, Musik, Zutrittskontrolle, Alarm- und Video-Überwachungsanlage. Vollautomatisiert mit drei Miniservern, versteht sich. Für wahre Technik-Freaks empfiehlt sich dieses Video.

Kommunikation als Lebensretter

Last but not least, sei noch die Zentrale des Roten Kreuzes in Barcelona erwähnt. Dort lag etwa ein Fokus auf Luftqualität. Diese lässt sich durch die Loxone App jederzeit exakt überprüfen und wird bei Bedarf automatisch aktiviert. Gerade in Schulungsräumen und Großraumbüro ist das ein ganz entscheidender Faktor.

Ebenso bewährt hat sich in Barcelona die Loxone-Funktion „Text-to-speech“, mit der sich Hilferufe via Paniktaste absetzen lassen. Drückt jemand diesen Knopf, wird in bestimmten Zonen des Gebäudes sofort eine automatische Textnachricht über die Lautsprecher abgespielt. Dadurch werden Kollegen über den Vorfall informiert und können augenblicklich zur Hilfe eilen. Denn Kommunikation rettet auch Leben, was ja sowieso das Wichtigste ist.

Text: Martin Obermayr Fotos: Loxone, The Circle