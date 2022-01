Volle Sonnenenergie voraus

Die runde Form von „Sun Rock“ ist so designt, dass möglichst viel Sonnenlicht zur Energiegewinnung genutzt werden kann. An der Südseite fällt das Gebäude sanft ab. Dadurch entsteht eine große, mittags direkt der Sonne zugewandte Fläche. An der Nordseite indes maximiert die Kuppelform jene Außenfläche, die morgens und abends der Sonne ausgesetzt ist.

Eine Million Kilowattstunden pro Jahr

Die Fassade steigert das Potenzial, Sonnenenergie zu nützen, zusätzlich. Und zwar durch eine Reihe von „Falten“, an deren Oberseiten die Photovoltaik-Module installiert werden. Der Winkel dieser Faltungen wird an allen Fassadenteilen so angelegt, dass die Solarzellen möglichst viel Energie erzeugen können. Das Ziel: Die genannten 4.000 Quadratmeter an PV-Paneelen sollen jährlich fast eine Million Kilowattstunden Sonnenenergie bereitstellenkönnen.Eine Energiemenge, die der Verbrennung von 85 Tonnen Rohöl entspricht.

Strom fürs Gebäude und fürs Netz

„Sun Rock“ soll dadurch vollkommen autark werden. Doch dies ist längst nicht alles: Die Konstrukteure tüfteln anweiteren Optionen mit noch mehr Fläche für PV-Paneele. Und Berechnungen sollen ergeben haben, dass Taipowers neues Gebäude jährlich bis zu 1,7 Millionen kWh erzeugen könnte, um Energie ins Netz einzuspeisen.