„Vive la France“ im Greenwich West

Flügelfenster im Industriestil werden von Ziegelmustern und maßgefertigten Zinnrändern umrahmt. Und verschachtelte Fassaden-Zurücksetzungen am rund 88 Meter hohen Wohnturm bieten Raum für weitläufige Terrassen. Alles in allem ein Look, der jenem des neuen „Rose Hill“-Wolkenkratzers an der 30 East 29th Street ähnelt. Und doch: Greenwich West ist einfach „anders“.

Pflanzenpracht vom Meister vertikaler Gärten

Auf der „Krone“ des Gebäudes bietet eine mit Lounge- und Sitzbereichen ausgestattete Terrasse grandiosen Ausblick. Und auch im Erdgeschoss wird außergewöhnliches geboten. Denn in der Lobby eröffnet eine Fensterwand freie Sicht in den Schaugarten. In dieser Erholungszone gedeiht bis zu fünfeinhalb Meter hohe Pflanzenpracht. Gestaltet hat das vielfältige, üppige Grün der für seine vertikalen Gärten bekannte französische Botaniker Patrick Blanc.