Vier Spiegelblöcke über Bořislavka

Jedes der vier Volumina ähnelt den anderen und alle sind in einer Komposition miteinander verbunden. Achtsam zusammengesetzt, ergeben sie ein durchlässiges und optisch interessantes Bauwerk. Eines, das mit jedem Positionswechsel des Betrachters sein Aussehen verändert.

Stadtblock-Design, neu gedacht

Die Architekten wollten, wie es in der Projektbeschreibung heißt, „den traditionellen Stadtblock neu erfinden“. So, dass die Qualität des öffentlichen Raums jener des historischen Zentrums entspricht. Aber nicht, ohne aktuelle Anforderungen an ebenfalls qualitätsvolle Innenräume zu erfüllen. Und natürlich mit individueller architektonischer Identität.