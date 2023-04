Viel mehr als ein Großmarkt

Als Knotenpunkt der Lebensmittelversorgungskette ist der Tainan Market wichtig. Zum Hotspot für Sozialkontakte, Erholung und Genuss hat ihn erst MVRDVs geschickter Plan gemacht. Mit einem riesigen begrünten und öffentlich zugänglichen Dach, das zum Verweilen lädt und famosen Ausblick auf die umliegende Landschaft ermöglicht.

Architektonisches Experiment

Im Grunde ist der Tainan Market ein ehrgeiziges architektonisches Experiment: MVRDV hat den für gewöhnlich aus simplen Metallhallen errichteten Typus des Großmarkts in eine Kombination aus Markt und öffentlicher Grünzone verwandelt. Damit wird ein oft prosaischer Teil der Lebensmittelindustrie zu einem kommunikativen Ort, an dem Besucher frisches Obst und Gemüse, aber auch Freizeit in vollen Zügen genießen können.