Urlaubsgrüße von Le Corbusier

Am Golf von Kalifornien leben außergewöhnlich viele und seltene Tier- und Pflanzenarten. Nicht umsonst nannte der Meeresbiologe Jacques-Yves Cousteau diese Ökoregion einst „das Aquarium der Welt“. Eine Vielfalt, die durch zunehmende Überfischung und illegale Hotelburgen bedroht ist, wie Umweltorganisationen seit Jahrzehnten warnen. An der Küstenpromenade von La Paz in Baja California hat nun ein neues Hotel eröffnet. Anstatt weitere Flächen zu versiegeln, setzten die Hotelbetreiber Carlos Couturier und Moisés Micha von Grupo Habita auf die adaptive Umnutzung einer klassischen Hacienda.