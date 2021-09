Urbaner Wohnblock vom Fließband

Die Idee des Fertigteilhauses entwickelte sich in Europa und in Nordamerika ungefähr zur selben Zeit, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Villa Undine auf Rügen und die Villa Blumenthal in Bad Ischl zählen zu den ältesten Fertighäusern der Welt. Diese kunstvoll verzierten Holzhäuser der Wolgaster Actiengesellschaft markieren den Beginn des industrialisierten Hausbaus. Heute gibt es einen großen Markt für das Eigenheim aus dem Katalog mit zahlreichen Anbietern. Apples ehemaliger Store-Designer BJ Siegel bringt nun im größeren Maßstab den modularen Wohnblock namens Juno heraus.

Im deutschsprachigen Raum sind aktuell 20 bis 30 Prozent aller Ein- und Zweifamilienhäuser in Fertigteilbauweise errichtet. In den USA beträgt der Anteil der Holzsystembauweise bei den Eigenheimen sogar über 90 Prozent. Mit Juno möchte der Startup-Gründer allerdings nicht so sehr die Häuselbauer ansprechen. Vielmehr will er ein massentaugliches Produkt für die Development-Branche liefern. „Juno entwickelt eine End-to-End-Plattform, um den gesamten Immobilien-Development-Prozess zu verbinden und zu streamlinen“, heißt es auf der Website des Anbieters.

Ein Fertighaus wie ein iPhone

Der Architekt will allem voran ein Design liefern, das nicht nach Fertighaus aussieht. Das Modulkonzept soll die Diskrepanz überwinden, die es bislang zwischen individuellem Traumhaus und einem Eigenheim von der Stange gab. Denn noch immer haftet dem Fertighaus der Geschmack von Gleichförmigkeit und Billigware an.