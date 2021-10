Urban Farming für Fortgeschrittene

Ein geschlossener Kreislauf

Das Gebäude ist als intelligentes Farming House erdacht, in dem für jede Phase der Lebensmittelherstellung die idealen klimatischen Bedingungen herrschen. Die transparenten Wellplatten der Fassade lassen genug Tageslicht für die Pflanzen ins Innere. Gleichzeitig sorgt die Sonne in den kälteren Monaten für warme Temperaturen. Die Wände an der Basis des Gebäudes dienen als Schutz vor den winterlichen Nordwestwinden.

Im Sommer lassen sich die Schiebepaneele in der Fassade und im Dach öffnen, sodass die Luft im Inneren zirkulieren kann. Die Bioabfälle werden vor Ort kompostiert, und liefern später wieder den Humus für den Anbau. Durch eine Öffnung im Dach rinnt das Regenwasser direkt in eine Zisterne und bei Bedarf weiter zur Bewässerung des angebauten Gemüses. Ein geschlossener, landwirtschaftlicher Kreislauf, in dem Lebensmittel weder transportiert noch abgepackt werden müssen.