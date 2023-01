Unter dem runden Giebel

Um den ökologischen Fußabdruck des Bauprojektes Framtid möglichst klein zu halten, entschieden sich die Architekten für eine nachhaltige Bauweise in Holz. Ein weitgespannter, stützenfreier Raum, der mit seinem runden Giebel an einen Schiffsrumpf erinnert, soll eine flexible und vielseitige Nutzung ermöglichen. Beton wird laut Entwurf lediglich in den Erschließungsbereichen des Gebäudes zum Einsatz kommen. Das Holz für Konstruktion und Fassadenverkleidung, so wird betont, stamme aus heimischen Wäldern.