Unter dem Palmendach

Das 1.287 Quadratmeter große Urlaubsretreat hat einen U-förmigen Grundriss mit zwei parallel verlaufenden Trakten, die sich zum Meer hin strecken. Hier sind die privaten Schlaf- und Rückzugsräume untergebracht. Für die Siesta im schattigen Patio braucht es eigentlich nur zwei Dinge: Hängematten und einen unverstellten Blick auf den Pazifik. Dafür haben die Architekten gleich mehrfach gesorgt.

Ein Grund, warum der mexikanische Urlaubsort einst von Surfern und Bodyboardern entdeckt wurde, ist die sogenannte Mex Pipe. Diese Rohrwelle an der Playa Zicatela misst bis zu zehn Meter Höhe und zählt zu den größten Wellen der Welt. Doch vom Surfer-Hotspot ist die Casa Cova weit genug entfernt, um als Traumvorlage für Urlaubsfantasien off the grid durchzugehen.