Unter dem fliegenden Rock

Das Nationaltheater in der kosovarischen Hauptstadt Pristina, das offiziell den Namen Teatri Kombëtar i Kosovës trägt, bekommt einen neuen Austragungsort. Der über einen Architekturwettbewerb ausgeschriebene Neubau soll mehr Platz schaffen und dabei nicht nur Identität stiften und das kulturelle Erbe hochhalten, er soll auch international für Anerkennung sorgen. Und die wird das siegreiche Büro des dänischen Star-Architekten Bjarke Ingels mit Sicherheit liefern. Der präsentierte Entwurf zeigt einen skulpturalen Baukörper, dessen geschwungene Ausläufer einem weiten, wehenden Rock ähneln. „Das wellenförmige Dach erzeugt eine fließende und einladende Geste, die an die Xhubleta, die traditionelle Nationaltracht des Kosovo, erinnert“, so Bjarke Ingels, Gründer und Creative Director des Architekturbüros BIG.