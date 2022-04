Über den Dächern von Rotterdam

Bleibt zu hoffen, dass die knallrosa Event-Location ihr Ziel erreicht, die breite Öffentlichkeit für Architektur zu begeistern. Einem anderen, temporären MVRDV-Projekt war diesbezüglich begrenzt Glück beschieden: Der 2021 in London errichtete grüne Hügel „Marble Arch Hill“ wurde vor allem rund um seinen Abbau mit Häme bedacht. Und dies nicht nur vor Ort. „Den Londonern wurde ein Hügel mit Aussicht versprochen. Bekommen haben sie einen Gerüsthaufen“, hieß es da etwa in der New York Times.

Kreative Architektur

Am hervorragenden Ruf des Erfolgsbüros rüttelt derlei freilich kaum. MVRDVs kreative und nachhaltige Konzepte ernten seit Jahren viel Applaus. Aktuell besonders spannend: Die Projekte „Sun Rock“ in Taiwan und das Hochhaus „O“ in Mannheim. Ersteres ermöglicht durch seine Form die optimale Nutzung von Sonnenkraft. Und Zweiteres „schreibt“ mit drei weiteren Neubauten das Wort „Home“ ins neue Viertel Franklin Mitte.