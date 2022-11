Traumhotel im indischen Palast

In Anlehnung an die klassische Rajasthani-Architektur wurden so viele Innenhöfe, reich verzierte Jharokha Steinfenster, Nischen und ähnliche landestypische Elemente wie möglich ins Design integriert. Und für die Öffnungen in den Festungsmauern wurde eine spezielle Technik entwickelt, um traditionellen und modernen Ansatz zu vereinen.