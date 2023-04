Transformation auf Schiene

Die Eisenbahn gilt als Wegbereiter der industriellen Revolution. Erst durch den Transport großer Mengen von Gütern und Rohstoffen wurde die serielle Massenproduktion möglich. Wenn es also um den historischen Gebäudebestand der Eisenbahn geht, dann handelt es sich um Zeugnisse der Kulturgeschichte von identitätsstiftendem Wert. Die alte Remise Amstetten am Bahnhofsareal ist so ein Fall.

Früher hat man hier auf 22 Gleisen Züge und Loks rangiert, bis der Ort im Zuge von Digitalisierung und Automation irgendwann nicht mehr zeitgemäß war. Nach einer erfolgreichen Zwischennutzung als Konzertlocation soll hier nun ein innovativer Campus entstehen, der Arbeiten, Bildung, Kunst, Wohnen und Freizeit miteinander verbindet. Die Wiener Architekten von Smartvoll – die Spezialisten, wenn es um adaptiven Re-Use geht – haben einen Wettbewerbsbeitrag geliefert, der gleich mehrere Aspekte der Nachhaltigkeit unter einen Hut bringt.