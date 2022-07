Träumen zwischen Bäumen

So etwa gibt es das Haupthaus, Boutique-Hotel genannt. Hier werden die Zimmer rund um die Lobby angeordnet, sodass der Blick der Besucher stets in die Weiten der Waldlandschaft und den naheliegenden See gerichtet ist. Weiters können Gäste in der teilweise in den Hang drapierten Mountainside Mansion, einem der zahlreichen Einzelkörben oder den Baumhäusern hoch über dem Boden in den Baumwipfeln einchecken. Letztere erreicht man übrigens nur über einen Weg, der sich spielerisch durch die Baumkronen schlängelt.

Zimmer mit Ausblick

Ausgestattet sind die Zimmerkategorien allerdings unterschiedlich: Zwar verfügt jedes über Bad- und Schlafeinrichtungen. Einen kleinen, aber feinen Pool findet man allerdings nur in der Gäste-Villa und der Hill Top Mansion. Außerdem öffnen sich einige der Körbe nach oben hin direkt in die Baumkronen, sodass nach Einbruch der Dunkelheit ein ungehinderter Blick in den Nachthimmel möglich ist.