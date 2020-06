Top-Design für Sydneys Fish Market

Die Erwartungenan das Projekt sind hoch. Der moderne Fish Market soll die lokale Nachbarschaft mit dem Central Business District und dem Vorort Woolloomooloo verbinden. Zudem soll er die Uferpromenade attraktiv gestalten und viel öffentliches Programm bieten, das sowohl Sydneys Bürger als auch Touristen lockt. Immerhin rechnen die Planer mit einer Verdopplung der Besucherzahlen von drei auf sechs Millionen pro Jahr. Zugleich soll der Neubau allerdings ein Musterbeispiel in Sachen Nachhaltigkeit bieten. Und er soll den Arbeitsmarkt beleben. All dies natürlich so, dass auch Hafen und Handel davon profitieren.

Authentisches Marktgefühl

Um den vielfältigen Vorgaben gerecht zu werden, hat das 3XN-Team ein innovatives Design entworfen, das auf dem Archetyp traditioneller Märkte basiert. „Der Markt ist das soziale Zentrum von Städten auf der ganzen Welt. Es besteht im Allgemeinen aus einer Reihe von Open-Air-Ständen, die sich auf einem großen Platz unter einem gemeinsamen Dach befinden“, skizziert 3XN-Partner Fred Holt.

Eine Welle formt das Dach

Auch der Neubau soll authentisches Marktgefühl vermitteln, betont der Architekt: „Das Design konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines menschlichen Maßstabs mit einer echten Marktatmosphäre“. Als Mittel, das diesen Anspruch erfüllt, entwarf 3XN eine großflächige, geschwungene Überdachung. Damit fasst das dänische Top-Design Sydneys Fish Market auch optisch zur harmonischen Einheit zusammen.