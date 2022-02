Tirols neue Schatzkiste

Gelegenheit zu entspannen haben die Wissenschaftler im zentralen Atrium. Eine grüne Oase, die man in dem hermetisch wirkenden Bau nicht vermuten würde. „Das Atrium assoziiert eine Atmosphäre wie in einem Klosterkreuzgang. Wir fanden das sehr reizvoll, dass das Außen und das Innen in einem so großen Kontrast zueinander stehen“, erklärt Projektleiterin Corinna Toell.

Faustkeil als Fassadenrelief

Und was hat es mit den sternförmigen Reliefs an der Fassade auf sich? „Die Form wurde einem Faustkeil aus dem siebten bis achten Jahrtausend vor Christus nachempfunden, dem ältesten von Menschen erzeugten Werkzeug in der Sammlung.“ Seine Anordnung entspricht den geografischen Fundorten der Artefakte in Tirol.

Der Einsatz von Glasfaserbeton machte es möglich, diese filigrane Form in die Fassadenelemente zu bringen. Durch dieses fraktale Stilelement wird das älteste Exponat in der Fassade quasi konserviert.

Text: Gertraud Gerst

Fotos: Franz&Sue/Andreas Buchberger/Christian Flatscher

