Tangram aus Holz

Neues Naherholungsgebiet am Fluss

The Wing of Swallow, wie der Park heißt, liegt am Nordufer des Flusses Maozhouin der modernen Metropole Shenzhen im Südosten Chinas. Während die Gewässer in und um Shenzhen vor 2016 noch extrem verschmutzt waren, hat sich die Wasserqualität nach einer Initiative der lokalen Behörden deutlich verbessert. Heute ist das Wasser wieder klar, die Ufer grün und von zahlreichen Vogelarten besiedelt. Der Park im westlichen Stadtbezirk Bao'an ist ein Teil dieses neu gewonnenen Naherholungsgebietes am Flussufer.