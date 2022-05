Superblock in Holzbauweise

FluchtrĂ€ume fĂŒr Wetterextreme

Was die Klimakrise angeht, so verfolgt Waterfront Toronto einen pragmatischen Ansatz. Neben all den Maßnahmen, die auf eine drastische Reduktion der Treibhausgas-Emissionen abzielen, setzen die Stadtplaner auch Maßnahmen, die den direkten Auswirkungen des Klimawandels Rechnung tragen. So gibt es die Auflage, dass alle GebĂ€ude ĂŒber FluchtrĂ€ume verfĂŒgen mĂŒssen, in denen die Stromversorgung fĂŒr 72 Stunden gesichert ist.

Hier können sich Bewohner und ArbeitskrĂ€fte im Fall von StromausfĂ€llen, Wetterextremen und anderen Notsituationen in Sicherheit bringen. „Auch wenn alle CO₂-Emissionen heute auf Null gesenkt wĂŒrden, ist eine globale ErwĂ€rmung ĂŒber 1,5 Grad Celsius in diesem Jahrhundert wahrscheinlich. Dies bedeutet, dass es einen Anstieg in der StĂ€rke und HĂ€ufigkeit von Wetterextremen geben wird“, so die nĂŒchterne EinschĂ€tzung der stĂ€dtischen Entwicklungsgesellschaft. Und darauf will man in der Stadt von morgen vorbereitet sein.

Text: Gertraud Gerst Visualisierungen: Waterfront Toronto