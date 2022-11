Süße Träume in der Zuckerfabrik

Heute zählt die chinesische Provinz Guangxi mit ihrer spektakulären Karstlandschaft zu den beliebtesten Reisezielen Chinas. Eine Flussfahrt auf dem Li Jiang, vorbei an den monolithischen Kalksteinkegeln, die vor rund 280 Millionen Jahren entstanden sind, gilt als Highlight jeder China-Rundreise. Auf einem Sattel zwischen zwei Karstbergen, nahe des heutigen Urlaubsortes Yangshuo, entstand in den 1960er-Jahren eine Zuckermühle. Nach vielen Jahren des Leerstandes hat das Pekinger Büro Vector Architects die Anlage nun in ein Boutique-Hotel verwandelt.