Steirereck: Preisgekröntes eklektisches Ensemble

Neben den Schafen, Ziegen, Schweinen und Hühnern kultiviert die Familie Reitbauer mehr als 500 verschiedene essbare Pflanzen-, Zitrus- und Streuobstarten in den Glashäusern und den Gärten. Donnerstags kommt Veredeltes aus eigener Schlachtung auf den Tisch, Freitags ist es frischer Fisch aus den Seen des Hochschwab und Samstags Gustostücke vom steirischen Milchkalb.

PPAG Architekten entwarfen zahlreiche Details und Einrichtungsgegenstände, die dem Projekt die Dimension eines hochmodernen Gesamtkunstwerks verleihen – und den Besucher in eine neue, aber dennoch Bergwelt entführen.

Steirereck am Pogusch ist nahezu energieautark

Viel Wert wurde bei der Erneuerung des Steirereck am Pogusch auf die Versorgung mit erneuerbarer Energie (Heizung, Kühlung, Strom) gelegt. Daneben galt es, den Ressourcenverbrauch so sehr es geht zu reduzieren, etwa durch Lebensmittelproduktion vor Ort, Kreislaufwirtschaft, Kompostierung sowie ökologische Auswahl der Baumaterialien.

Aber auch dem mobilitätsbedingten Energie- und CO2-Verbrauch will man bestmöglich beikommen – ist das „Steirereck am Pogusch“ doch Teil des Forschungsprogramms „Stadt der Zukunft“ des Bundesministeriums für Klimaschutz und Technologie. So entstand ein nahezu energieautarkes, ressourcenschonendes Hospitality-Projekt – trotz der isolierten Lage auf der Passhöhe.

PPAG Architekten wurde im Jahr 1995 gegründet. Anna Popelka und Georg Poduschka führen gemeinsam mit ihrem Team die Büros in Wien und Berlin. Man arbeitet kontinuierlich forschend und entwickelnd an Architektur im weitesten Sinne, mit dem Anspruch, Innovationen konkret zu konzipieren und zu realisieren.

Die Arbeiten reichen vom Möbeldesign, wie den ikonischen Enzi in den Innenhöfen des Museumsquartiers in Wien, bis hin zur Stadtplanung, zuletzt für die Internationale Bauausstellung 2027 in Stuttgart. Dabei geht es nach den Worten von Popelka und Poduschka vor allem um die permanente Formulierung eines „notwendigen Neuen“ in der Architektur, das Hand in Hand mit der Gesellschaft einhergeht.

PPAG ist des weiteren – auch über Österreichs Grenzen hinaus – bekannt für moderne Bildungsbauten. Auch für derartige Projekte hat das Architekturbüro bereits einen Preis eingeheimst, den Hans Hollein Kunstpreis.

Text: Linda Benkö Fotos: Hertha Hurnaus / PPAG (v2com)