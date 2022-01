Stein auf Stein

Es war einmal ein Mann, der sich Jean-Paul Cassia nannte. Er lebte mit seinen beiden Söhnen in Paris. Gemeinsam genossen sie es, an manch verregnetem Abend Domino zu spielen. Es war an einem dieser Abende, als auch Jean-Paul Cassias Vater Stein an Stein reihte.

Und während ihn sein Sohn dabei beobachtete, kam dem als Architekt schon namhaften Mann eine Idee. Was, wenn man ein ikonisches Gebäude in Form der aneinander gebauten Dominosteine errichten würde? So griff der kreative Planer zu Stift und Serviette. Und skizzierte wie in Trance das, was nun gebaut werden soll. Den Domino Tower.

Domino Tower: Papas Andenken

Ob diese Geschichte nun im Reich der Märchen zu verorten ist oder sich tatsächlich so zugetragen hat, lassen wir vorerst dahingestellt. Jedenfalls erzählt sie so Jean-Paul Cassia, Chefdesigner des Architektur-Studios xCassia, höchstpersönlich und sehr leidenschaftlich. Vor allem, seitdem sein Vater verstorben sei, würde ihn der Gedanke nicht mehr loslassen, betont der Star-Architekt.

Und ihm ist es tatsächlich gelungen, seine Vision des spektakulären Domino Tower weit reifen zu lassen. Soweit, dass sich eine Handvoll finanzkräftiger Investoren dafür zu interessieren begann. Seit Ende des Jahres 2021 steht nun fest: Der von Spielsteinen inspirierte Domino Tower wird gebaut! Und zwar auf einer künstlich angelegten Insel vor der Westküste des tansanischen Sansibar-Archipels.