Sportliches Chalet am See

Die Außenverkleidung des Chalets wiederum besteht größtenteils aus dem Holz der Eastern White Cedar, die auf deutsch erstaunlicherweise „Abendländischer Lebensbaum“ heißt. Dieses Material wurde nicht nur wegen der gefälligen Optik gewählt, sondern auch wegen seines geringen Pflegebedarfs: Das Holz ist gebeizt, um schon jetzt ein verwittertes Aussehen zu imitieren; in Zukunft ist kein weiterer Anstrich notwendig, die silberne Patina des Zypressenholzes soll in im Lauf der Zeit von selbst die Oberhand gewinnen.

Zehn neue Bäume

Feierlich eröffnet wurde das nautische Zentrum am Lac Saint-Louis im Herbst 2021 natürlich vom Herrn Bürgermeister, John Belvedere. Der freute sich in seiner Ansprache nicht nur über das verbesserte und diversifizierte Angebot der Stadt an seine Wassersport-begeisterte Bevölkerung, sondern auch über das ausgeklügelte Auffangsystem für Regenwasser und die spezielle Betonmischung am Parkplatz, die sommerliche Hitzeinseln vermeiden soll.