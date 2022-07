Sportlich hoch hinaus

Die nächste Überlegung von Crossboundaries war, wie man eine derart große Fläche in die Umgebung integriert und mit den Wohn- und Bildungsgebäuden in der unmittelbaren Nachbarschaft verbinden kann – wiewohl die Realisierung von Überführungen, Brücken und Korridoren weder zum ursprünglichen Auftrag noch in die erste Bauphase verlegt worden war.

Gesamtfläche von 77.000 Quadratmetern

Darüber hinaus sollte die Gesamtprojektfläche von fast 77.000 Quadratmetern räumliche Lösungen sowohl für offene als auch für geschlossene Zonen bieten. Und die Stadtverwaltung wollte sowohl dynamisch-sportliche Aktivitäten inklusive Wettkämpfe als auch „ruhigere“ Aktivitäten, die der Erholung dienen, ermöglichen.